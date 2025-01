So schwitzt WAC in Spanien für den Frühjahrsstart

Während die Temperaturen in Kärnten in der Nacht zeitweise bei Minus 10 Grad sind, müssen die Bundesliga-Kicker des WAC sicher nicht frieren. Bei bis zu 17 Grad schwitzt die Truppe von Trainer Didi Kühbauer seit Samstag im spanischen Estepona und bereitet sich auf die Frühjahrs-Saison vor, die mit dem ÖFB-Cupspiel am 31. Jänner gegen Bregenz startet. In einer Küstenstadt im Süden in der Nähe von Marbella – und auch unweit der Halbinsel Gibraltar. „Eine wirklich schöne Destination, hier haben wir alles“, schwärmt Kapitän Dominik Baumgartner.