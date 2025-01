Jack the Ripper: Opfer-Nachfahrin für Ermittlungen

Die Zeit sei reif für eine Wiederaufnahme des Falls, sagte Karen Miller in einem Interview. „Der Name Jack the Ripper ist zu einer Sensation geworden. Er ist als berühmte Figur in die Geschichte eingegangen.“ Die Opfer seien jedoch vergessen worden und hätten zur Zeit der Taten keine Gerechtigkeit erfahren. „Jetzt brauchen wir diese Untersuchung, um den Mörder legal zu benennen.“