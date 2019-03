Jack the Ripper war ein polnischer Friseur!

Aaron Kosminski galt bereits zuvor als einer der Hauptverdächtigen. Er lebte damals mit zwei Brüdern und einer Schwester in der Greenfield Street - unweit der Stelle, wo eines der Opfer, Elizabeth Stride, gefunden wurde. Sie wurde in der Nacht zum 30. September 1888 getötet. In derselben Nacht verlor auch Catherine Eddowes ihr Leben auf brutalste Weise. Ein Halstuch, das das Mordopfer getragen haben soll, ist nun jenes Beweisstück, das Wissenschaftler der John Moores Universtät in Liverpool als entscheidendes Puzzlestück sehen.