Prozess-Marathon startet ohne den Hauptdarsteller

Wird Martin Pucher heute daheim sitzen und den Prozessauftakt am Landesgericht Eisenstadt via Liveticker minutiös mitverfolgen? Oder ist dem Verantwortlichen für die Pleite seiner Commerzialbank Mattersburg, die im Jahr 2020 einen Schaden von mehr als 600 Millionen Euro verursacht hat, eh alles egal? Hebt er am Abend das Telefon ab, wenn ihn sein Anwalt über den Verhandlungsverlauf informieren will?