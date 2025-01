Surf Opening rechnet mit dem Neusiedler See ab

Bitte nicht unseren See mies machen!

Ebenfalls traurig zeigt sich die Segelschule Neusiedl über die Aussagen der Surf Opening Verantwortlichen. Sie stellten fest, dass sie sich über die Veranstaltung freuten und auch gerne im kleinen Rahmen unterstützen. Und weiter: „Allerdings sind wir im Moment nicht sehr begeistert, dass hier von eurer Seite eine derartige Antiwerbung gegen Neusiedl am See und den Neusiedlersee läuft. Wenn ihr eine für euch bessere Location findet oder schon gefunden habt, dann wünschen wir euch viel Erfolg und viel Spaß beim Feiern. Aber hier rund um den Neusiedlersee und in Neusiedl am See sind Windsurfer, Segler, Kiter, Winger, SUPer und alle weiteren Wassersportler weiterhin herzlich willkommen! Auch ist der Wasserstand auf gutem Niveau, so dass alle Wassersportarten inklusive Foilen in gewohnter Weise bei uns am See ausgeübt werden können. Bewerbt euren neuen Standort und eure neuen Ideen, aber bitte macht nicht den schönen Neusiedlersee mies.“