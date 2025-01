Giftig und mit Gurkerl! So lief das „Hinti“-Debüt

Die Austria Klagenfurt drehte im ersten Test des Jahres einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg gegen den slowenischen Zweitligisten Brinje. So verlief das Debüt von Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger – inklusive Fotostrecke! UND: Salzburg würde den gewünschten Stürmer nach Klagenfurt ziehen lassen, zudem ist ein violetter Scout ist in Pension!