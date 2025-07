Veldens Kicker sind gleich die Erstliga-Könige

Startschuss in der Regionalliga Mitte! Absteiger wird es wegen der Reform diese Saison ja keinen geben – trotzdem haben die drei Kärntner Klubs viel vor. In der ersten Runde am Freitag gibt‘s direkt zwei Heimspiele: Aufsteiger Velden hat Zweitliga-Absteiger Lafnitz zu Gast und Treibach legt gegen Dietach (Meister der Oberösterreich-Liga) los. Für die WAC Amateure geht‘s indes nach St. Anna am Aigen.