Scholz über Kickl: „Er ist ein extremer Rechter“

SPD abgeschlagen auf Platz 4

In einer aktuellen Umfrage kommt die SPD nämlich nur auf Platz 4. In Führung liegen die Unionsparteien CDU/CSU, gefolgt von der AfD und den Grünen. Die Sozialdemokraten blasen im Rahmen eines Parteitags in Berlin zur Aufholjagd. Dort soll Scholz offiziell als roter Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl am 23. Februar bestätigt werden. Scholz wird auch die Hauptrede vor den gut 600 Delegierten halten.