Warum Wien heuer fast vier Milliarden Euro fehlen

Stadt nimmt Bund in die Pflicht

Hanke spielt den Ball wiederum an den Bund zurück. „Gerade von der ÖVP, die mit ihrer ,Koste es, was es wolle‘ und ihrem früheren Finanzminister Magnus Brunner das größte Budgetloch in der Geschichte der Republik zu verantworten hat, kommt jetzt Kritik. Das ist politische Kindesweglegung auf hohem Niveau“, so Hanke.