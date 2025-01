Budgetloch: Das Spiel beginnt wieder von vorne

Budgetsanierung bleibt das drängendste Thema

Die Verhandler der Dreier-Koalition hatten sich nach langem Hin und Her für einen siebenjährigen Konsolidierungspfad ohne Defizitverfahren entscheiden. FPÖ und ÖVP werden sich auch rasch entscheiden müssen. „Die Budgetsanierung bleibt das drängendste Thema“, betont WIFO-Budgetexpertin Margit Schratzenstaller gegenüber der „Krone“. Die EU-Kommission kündigte am Dienstag an, dass sie auf Vorschläge für Maßnahmen zur Senkung des Budgetdefizits wartet. „Wenn diese Maßnahmen rechtzeitig eingereicht werden, können wir sie bewerten und dem Rat dann empfehlen, das Verfahren vielleicht nicht einzuleiten“, so ein Sprecher.