Senior-Bachelor: „Ich möchte mal wieder kuscheln“

Ein Flirt im Alter sei jedenfalls ganz anders als in der Jugend: „Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Achtung und Respekt. Und ich glaube schon auch ein bisschen mehr Vorsicht.“ Liebe bekomme später im Leben einen anderen Stellenwert: „Man weiß nicht, wie die Frauen Single geworden sind, ob es da Todesfälle gegeben hat oder ob es Krankheiten gibt.“ Statt lockerem Schäkern erwarten die Zuseher also wohl auch ernstere Gespräche. Das Traumdate des „Golden Bachelor“? „Auch wenn es ein bisschen kitschig ist ... Aber am Meer entlang gehen zum Sonnenuntergang ...“