Diese zwölf Stars ziehen ins RTL-Dschungelcamp

Pierre Sanoussi-Bliss

In der Rolle des Assistenten Axel Richter in „Der Alte“ wurde Pierre Sanoussi-Bliss einem Millionenpublikum bekannt. Im Dschungel will sich der Schauspieler aber von seiner privaten Seite zeigen: „In eine Unterhaltungssendung zu gehen, in der es nur um mich geht als Person und nicht als Rolle, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das ist auch der Kribbel dabei.“