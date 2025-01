Otto Schenk: „Das Grausame des Theaters ist …“

Nicht nur das Theater, auch die Oper war ihm sehr wichtig, wo Schenk als Regisseur Weltkarriere gemacht hat: „Es hat in meinem Kopf nicht nur einen Theaterrausch, sondern auch immer einen Opernrausch gegeben. Ich habe seit jeher Sehnsucht nach der Musik gehabt – und immer das Gefühl, ich kann nichts. Ein Jongleur kann jonglieren, ein Geiger kann Geige spielen, aber was kann ich? Ich kann reden, das können alle anderen auch; ich kann schreien, das können nicht so viele, aber Babys können das ganz gut. Und Sänger können singen. Und so habe ich mich durch das Hintertürl Regie in diesen goldenen Käfig eingeschlichen, wo die Schauspieler etwas Wunderbares können: Singen!“