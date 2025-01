Österreich verneigt sich „vor einem ganz Großen“

„Theatralisches Jahrhundertgenie“

Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić nahm in einer Aussendung Abschied von der Bühnenlegende. „Otto Schenk ist ein wesentliches, unvergessliches Kapitel der Geschichte unseres Theaters. Aber er war darüber hinaus ein Künstler, der die Theaterwelt ein halbes Jahrhundert prägte wie nur wenig andere. So heilig ihm das Theater war, so selbstverständlich und unerschrocken näherte er sich den Werken, dabei aus einem immensen Wissen schöpfend.“