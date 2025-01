30-jähriges Jubiläum: Eisarena der Superlative

Seit seiner bescheidenen Premiere 1996, als das Event die Größe eines Eishockeyfeldes hatte, hat sich der Eistraum zu einer der größten Eislaufflächen Europas entwickelt. Mit über 13,5 Millionen Besuchern in drei Jahrzehnten bleibt er eine feste Größe im Wiener Veranstaltungskalender. Mit über 10.000 Quadratmetern Eisfläche erreicht der Wiener Eistraum 2025 eine neue Dimension. Besonders der „Sky Rink“, der weltweit erste zweistöckige Eislaufplatz, wurde vollständig neu gestaltet und bietet nun noch mehr Platz. Besucher können die obere Etage über eine 150 Meter lange Eisrampe erreichen, die dieses Jahr an die Felderstraße verlegt wurde. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.