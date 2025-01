Kühle Antwort | Zweite Chance

Zweite Chance. Es waren keine zwei Monate, in denen Alexander Schallenberg als Bundeskanzler Österreich regierte. Jetzt kommen noch ein paar Tage, eher werden es wohl Wochen sein, dazu – ehe die Polit-Karriere des Diplomaten endet. Denn der 55-Jährige hat schon angekündigt, in einer von Herbert Kickl geführten Regierung nicht mehr als Minister zur Verfügung zu stehen. Die politische Laufbahn des jetzt von Bundespräsident Van der Bellen nominierten Übergangskanzlers ist eng mit dem Präsidenten verwoben. Manche sagen etwas despektierlich: Die beiden verstehen sich schon deshalb, weil sie „Tschick-Brüder“ sind. Sowohl der Präsident wie auch der zweifache Kanzler gelten als nikotinsüchtig. Und hinter der Tapetentür in der Hofburg werden alle Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden außer Kraft gesetzt, wenn es den Präsidenten nach Zigaretten gelüstet. Wenn er dann auch noch einen Gesprächspartner hat, der dieses Laster teilt, dann versteht man sich besonders gut… Schallenbergs Politiker-Karriere startete 2019 in dem von Van der Bellen zusammengestellten Bierlein-Beamtenkabinett. Als Einziger aus dieser Regierung „überlebte“ Schallenberg und wurde in die zweite Kurz-Regierung übernommen. Als Kurz abtreten musste, zog der Adelsspross selbst ins Kanzleramt ein. Rund um Lockdown und Corona-Impfpflicht agierte der Diplomat aber wenig diplomatisch. So bleibt Schallenbergs erste Kanzlerschaft als wenig glamourös in Erinnerung. Jetzt hat er eine zweite Chance.