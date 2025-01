Geschäftsklima in Eurozone trübt sich stark ein

Die Stimmung am Bau, bei der Industrie und den Verbrauchern wurde am Jahresende schlimmer. So fiel das Stimmungsbarometer im Dezember um 1,9 Punkte auf 93,7 Zähler, wie am Mittwoch aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Befragte Volkswirte hingegen hatten nur mit einem minimalen Rückgang gerechnet.