Kann Trump den Golf von Mexiko umbenennen?

Mit einer erneuten kontroversen Ankündigung hat der designierte US-Präsident Donald Trump die internationale Gemeinschaft überrascht. Er erklärte, den Namen des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“ ändern zu wollen. Die Begründung: Der neue Name sei „schön und passend“, so Trump. Doch was bedeutet diese Ankündigung, und kann ein Präsident dies überhaupt umsetzen?