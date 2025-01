Frist vorbei: 750 Hagelschäden nicht repariert

„In unserer Schadenabteilung war deshalb in den letzten Wochen des Jahres auch einiges los, weil es tatsächlich noch zu sehr vielen Aufträgen an Reparaturfirmen kam“, berichtete Kühtreiber-Leitner. Trotzdem reichten nicht alle Kunden rechtzeitig fixe Reparaturaufträge, die dem Versicherer im ersten Schritt gereicht hätten, oder Rechnungen ein. Bedeutet: Per 6. Jänner waren noch rund 750 Schäden offen, die nun geschlossen werden. Bei manchen dürfte das Ausmaß auch nicht so gravierend sein: In vielen Fällen sei offenbar nur eine optische Beeinträchtigung von den Unwettern zurückgeblieben, die Funktion von Dächern und Co. sei nicht eingeschränkt.