Hummer: „Für uns gibt es ganz klare rote Linien“

Der Sanierungsbonus und die Raus-aus-Gas-und-Öl-Förderung sind in den letzten Wochen des Jahres ausgelaufen – der Aufschrei war mitunter groß. Geht es nach Doris Hummer, soll die neue Bundesregierung Förderungen wie diese in Zukunft entweder gar nicht mehr auflegen oder ganz kritisch hinterfragen. „Wenn einzelne Themen und Technologien gefördert werden, führt das zu einer Verteuerung der Technologie und zu einem Engpass – das ist nicht gescheit“, sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Als Obfrau des 18.000 Mitglieder starken Wirtschaftsbunds in Oberösterreich, der wiederum eine Teilorganisation der ÖVP ist, sprach Hummer am Dienstagvormittag Klartext über...