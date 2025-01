Herzogin Meghan: „Habe so viele Tränen geweint“

„Guy“ auch Teil von neuer Serie

Tatsächlich war „Guy“ in den wichtigen Momenten von Meghans Leben immer an ihrer Seite – etwa beim Dreh von „Suits“ oder beim Heiratsantrag von Prinz Harry. „Er war in jeder Hinsicht bei mir: in der Stille, im Chaos, in der Ruhe, in der Geborgenheit.“