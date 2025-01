Vater von Meghan will nach Südostasien auswandern

Thomas Markle (80), der entfremdete Vater von Herzogin Meghan (43), sorgt wieder für Schlagzeilen! In einem emotionalen Interview kündigte er an, Amerika zu verlassen – und zwar für ein neues Leben in Südostasien. Der einstige Beleuchtungsdirektor, der inzwischen Rentner ist, möchte „Freundlichkeit erleben“ und mit seinem Sohn und Meghans Halbbruder, Thomas Jr., reisen.