„Plötzlich Majestät“: Bürgerliche werden königlich

Mehr als 20 Jahre hält das gemeinsame Glück von Prinz William und Kate Middleton schon. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres Studiums in St. Andrews im Herbst 2001 mit drei weiteren Kommilitonen in einer Studenten-WG. Kurz darauf sollen Amors Liebespfeile in beide Herzen getroffen haben und im April 2004 wurde die Beziehung der beiden durch Fotos vom gemeinsamen Schweizer Skiurlaub auch in der Öffentlichkeit bekannt. Der hohe Druck von außen führte erst zu einer kurzen Trennung, verband das fesche Paar schlussendlich aber nur noch dichter – am 29. April 2011 läuteten in Westminster Abbey die Hochzeitsglocken und man überstand seither Krisen wie familiären Zwist oder eine Krebserkrankung Kates.