Elvis-Rarität sticht aus Sammlerstücken hervor

Heute wäre er 90 geworden. Weltweit feiern Millionen von Fans den legendären „King of Rock 'n' Roll“. „Elvis war cool“, sagt die 17- und 18-jährige Kundschaft im Schallplattengeschäft von Heinz Kovacs in Eisenstadt. Die Musik des Idols von einst wird noch immer gern gehört. Hits wie „Hound Dog“ und „Love Me Tender“ fallen den Teenagern spontan ein.