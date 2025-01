ÖSV-Girl rast mit Nummer eins zu ihrem Debütsieg

Von der Vierschanzentournee aufs Podest

Jubeln durfte auch Hallers Zimmerkollegin Leonie Zegg. Die Lecherin, die bislang primär in Abfahrt und Super-G glänzen konnte, fuhr mit Nummer 38 auf Zwischenrang sieben, von wo aus sich die 20-Jährige im Finale mit zweitbester Zeit auf Rang drei (+0,86) verbessern konnte. „Schon in den letzten Trainings ist es im Riesen sehr gut gelaufen und ich wusstet, dass mir so ein Ergebnis gelingen kann, wenn ich die Leistung auch im Rennen zeige“, strahlte die Head-Pilotin, die bei der Vierschanzentournee für Freund Jonas Schuster bei den Qualis in Innsbruck und Bischofshofen vor Ort die Daumen drückte.