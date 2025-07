Augsburg kommt mit dem Wagner-Effekt

Gestern Abend bestritt der FC Augsburg ein Testspiel gegen Memmingen und heute (16) tritt der deutsche Bundesligist zur Stadioneröffnung in Lustenau an. Neo-Trainer Sandro Wagner hat mit Augsburg in dieser Saison viel vor. Der ehemalige Assistent von DFB-Trainer Julian Nagelsmann krempelte nach seinem Amtsantritt viel um, seine Autorität im Klub ist enorm. Wagner legt viel Wert auf Ballbesitz und aktiven Fußball. So wird jede Trainingseinheit mit einer Drohne gefilmt und auf iPads aufgezeichnet. Direkt auf dem Trainingsplatz, wo eine Videowand um 100.000 Euro installiert wurde, können dann die Szenen direkt besprochen werden. Das zeigt, wie professionell in der Deutschen Bundesliga gearbeitet wird. Nichts wir dem Zufall überlassen. In Augsburg wird schon vom Wagner-Effekt gesprochen.