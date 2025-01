Schüler trainieren ihre kognitiven Fähigkeiten

Gezielte Vorbereitung auf künftige Herausforderungen

Zusätzlich geht es darum, in stressigen Situationen Denkprozesse besser steuern zu können. „In einer Zeit, in der der Druck auf junge Menschen steigt, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten, ist das BORG Güssing ein leuchtendes Beispiel für innovative Bildung. Hier wird nicht nur Allgemeinwissen vermittelt, sondern auch das Selbstvertrauen gestärkt“, so Antoni.