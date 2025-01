Kärntens Olympia-Helden geben ihr Comeback am Sand

„Ähnliches Spielverständnis“

Diese Woche steht das erste Training als Team an. Im März oder April soll’s schon zum ersten internationalen Turnier gehen. Eine Teilnahme bei der EM in Düsseldorf und der WM in Australien sind die hochgesteckten Saisonziele. Huber: „Ich glaube, dass wir uns schnell wieder aufeinander einstellen – wir hatten immer schon ein ähnliches Spielverständnis.“