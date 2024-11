Notlandung! Beachvolleyballer sah Turbine brennen

Riesenschock für Kärntens Beachvolleyballer Xandi Huber und Partner Felix Friedl (Stmk.) bei der Anreise nach China. Nach dem Start am Flughafen in Rom explodierte das Triebwerk der Maschine und fing Feuer. Die Boeing mit 249 Menschen an Bord musste mit brennendem Triebwerk mehrere Schleifen über dem Meer drehen, um Kerosin abzulassen – erst dann setzte man zur Notlandung am Startflughafen an. „Der Schock sitzt uns noch in den Gliedern. Das war richtig arg“, meint der 39-Jährige.