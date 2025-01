Babler-Putsch abgesagt: Fußi schaffte Hürde nicht

Fußi erneuert Kritik an Babler

Mit einer Kandidatur bei der Wiener Landtagswahl will sich Fußi vorerst nicht befassen. „Für mich ist in nächster Zukunft das Thema Politik erledigt.“ Erneut übte er aber Kritik an SPÖ-Chef Andreas Babler. Das, was jetzt unter einer blau-schwarzen Regierung kommen werde, sei für die Menschen im Land deutlich schlechter als etwaige Kompromisse, die die SPÖ für eine Ampelregierung hätte eingehen müssen.