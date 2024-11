Fußi: „Blödheiten“ von Babler lassen SPÖ abstürzen

„Es ist völlig egal, wie sich eine Landespartei positioniert: Sie haben keine Chance, mit diesem Babler-Kurs Wahlen zu gewinnen“, teilte Fußi am Donnerstag per Aussendung mit. Die Bemühungen des Steirer Parteichefs Anton Lang würden am Wähler abprallen, obwohl dieser sich vom Asyl- und Migrationskurs der Bundespartei distanziert habe.