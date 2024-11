SPÖ-Rebell: „Lasse mich gerne von Babler klagen“

„SPÖ seit Kreisky in steilem Sinkflug“

Laut Fußi würde die rote Führungsriege die SPÖ in Geiselhaft halten. „Wenn man sich Andreas Babler, die Bundesgeschäftsführung, aber leider Gottes auch viele in der Wiener SPÖ und in den Gewerkschaften ansieht: Die haben längst vergessen, was die Aufgabe von Politik ist. Nämlich der Republik zu dienen. Uns allen, dem Gemeinwohl. Was ist das Beste für uns alle, was bringt das Land nach vorne? Aber lieber dienen sie den Parteien oder sich selbst.“ Das sei laut Fußi der Grund dafür, dass die SPÖ seit Bruno Kreisky in einem steilen Sinkflug sei.