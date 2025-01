LH Mattle „mit den Entwicklungen nicht glücklich“

Fokus auf Europa, Zusammenhalt und Wirtschaft

„Unsere Bedenken gegenüber der FPÖ sind hinlänglich bekannt. Die Menschen erwarten sich aber rasch Stabilität und Klarheit. Wie viele in der Bevölkerung und in der Volkspartei bin ich mit den Entwicklungen in der Bundespolitik nicht glücklich. Aber es überwiegt unser aller Wunsch nach einer stabilen, arbeitenden und funktionierenden Bundesregierung. Mir ist wichtig, dass wir auf unser gemeinsames Europa, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unseren Wirtschaftsstandort achten“, führte der Landeshauptmann weiter aus.