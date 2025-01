Nach Polit-Beben LH Anton Mattle auf Weg nach Wien

„Setzen Weg in Tirol fort“

Weiters meinte Mattle, dass ÖVP und SPÖ in Tirol den Weg fortsetzen würden. „Während die Bundespolitik sich im Streit verliert, setzen wir unseren Tiroler Weg fort.“ Am Sonntag dürften wohl mehrere Krisensitzungen in Wien stattfinden.