Aberseer Glöckler-Schar weckte den Frühling

Kappen aus Seidenpapier vertragen keine Nässe

Beklebt sind die Kappen der Glöckler mit Seidenpapier. Sie werden jedes Jahr in liebevoller Kleinarbeit repariert. „Darum sind wir auch recht wetteranfällig“, blickten Mayrhauser und seine Glöckler recht sorgenvoll zum Himmel. Beinahe hätte beim Termin am Freitag - gelaufen wird immer am 3. und 4. Jänner - der Wintereinbruch einen Strich durch den Lauf gemacht. Es blieb zum Glück aber trocken.