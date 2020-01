Die Glöckler vertrieben die bösen Wintergeister

Auch Könige ritten ein

In Gmunden und in der Kaiserstadt Bad Ischl kamen bei einer sternklaren Nacht unzählige Besucher, um die „Schönperchten“ zu bewundern. Vor den Glöcklern ritten in Ischl die Heiligen 3 Könige ein und die Prangerschützen schossen Salut.