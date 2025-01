ÖVP-Verhandler: „Ich war von Beginn an skeptisch“

Zweimal war Oberösterreichs Integrationslandesrat Dr. Christian Dörfel (ÖVP) als Verhnandler für die Zuckerl-Koalition in Wien, der dritte Termin vor Weihnachten fand gar nicht mehr statt: Der Verfassungsjurist war in der Untergruppe Justiz, Verfassung und Rechtsstaat. Obwohl er „von Beginn an kein gutes Gefühl“ hatte, wurde er vom Rückzug der Neos überrascht.