Verwirrter Senior lief nach Unfall auf A1 herum

Eine Streife der Autobahnpolizei Seewalchen am Attersee wurde am Samstag kurz nach 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Innerschwand beordert. Vor Ort fanden die Beamten einen Pkw mit deutschem Kennzeichen, der im Straßengraben lag. Zahlreiche Zeugen waren ebenfalls vor Ort und gaben an, dass sich der Unfalllenker zuvor auf der Fahrbahn befunden habe und es wiederholt zu gefährlichen Situationen gekommen sei.