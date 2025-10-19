Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er war abgängig

Verwirrter Senior lief nach Unfall auf A1 herum

Oberösterreich
19.10.2025 08:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Völlig verwirrt war ein 86-jähriger Kasache aus Deutschland nach einem Unfall auf der A1 bei Innerschwand (OÖ). Er ging immer wieder auf die Fahrbahn, was extrem gefährlich war. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Senior seit Mittag abgängig war.

0 Kommentare

Eine Streife der Autobahnpolizei Seewalchen am Attersee wurde am Samstag kurz nach 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Innerschwand beordert. Vor Ort fanden die Beamten einen Pkw mit deutschem Kennzeichen, der im Straßengraben lag. Zahlreiche Zeugen waren ebenfalls vor Ort und gaben an, dass sich der Unfalllenker zuvor auf der Fahrbahn befunden habe und es wiederholt zu gefährlichen Situationen gekommen sei.

Lesen Sie auch:
Bei der Erziehung von Kindern kommt es mitunter zu Überforderungen der Eltern. Dann greift die ...
Verfassungswidrig?
Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder
19.10.2025

Lenker war extrem verwirrt
Während der Unfallaufnahme mit dem 86-jährigen Kasachen aus Deutschland stellten die Polizisten fest, dass er extrem verwirrt und sich nicht bewusst war, in Österreich zu sein. Aufgrund dieser Tatsachen wurde Rücksprache mit der für den Wohnsitz zuständigen Polizeiinspektion gehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 86-Jährige seit Samstagmittag als vermisst gemeldet war.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DeutschlandAttersee
Autobahnpolizei
UnfallFahrbahnStreife
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.042 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
89.638 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
79.351 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Oberösterreich
Verfassungswidrig?
Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder
Er war abgängig
Verwirrter Senior lief nach Unfall auf A1 herum
„Krone“-Kolumne
Kein Kommentar – sonst klagt der „Ex“
Krone Plus Logo
Lob für LASK-Coach
„Didi erweckt sogar Tote wieder zum Leben!“
Unfälle ohne Klärung
Nach Lucys (15) Tod Lenker noch nicht einvernommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf