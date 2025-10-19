Die FPÖ sieht eine falsche Prioritätensetzung

Der Industriestandort Österreich wankt in seinen Grundfesten und die gesamte Bundesregierung ist währenddessen mit der Frage beschäftigt, ob in der Supermarkt-Schokolade jetzt 90 oder 100 Gramm drinnen sind. Mir fehlt jedes Verständnis für diese Prioritätensetzung angesichts der Größe der Aufgabe, die vor uns liegt. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der österreichischen Wirtschaft“, sagte FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner am Sonntag. Anlass für seinen Ausritt ist die Konkurseröffnung des Linzer Pflanzenschutzmittelproduzenten ESIM Chemicals.