Sex-Anmache, Streit und Gewalt im Klostergarten

Am Samstagabend ereignete sich gegen 22.45 Uhr im Klostergarten in Passau ein Körperverletzungsdelikt, so die Passauer Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 28-jähriger Oberösterreicher mit drei unbekannten Tätern zuerst in einen verbalen Streit. Anscheinend ging´s um seine Begleiterin. Die Angreifer sollen den Oberösterreicher letztlich angegriffen und zu Boden geschlagen haben.



Leicht verletzt

Der Innviertler wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Passau verbracht werden. Die drei unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau in Verbindung zu setzen