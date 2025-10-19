Vorteilswelt
28-Jähriger verprügelt

Sex-Anmache, Streit und Gewalt im Klostergarten

Oberösterreich
19.10.2025 13:26

Klostergarten – das klingt nach Ruhe und Kontemplation. Doch das täuscht. In der 2007 geschaffenen Parkanlage in der Grenzstadt Passau, gibt es immer wieder Probleme. Als sich dort Samstagnacht ein Innviertler mit drei Typen anlegte, die seine Freundin belästigt hatten, flogen die Fäuste. 

Am Samstagabend ereignete sich gegen 22.45 Uhr im Klostergarten in Passau ein Körperverletzungsdelikt, so die Passauer Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 28-jähriger Oberösterreicher mit drei unbekannten Tätern zuerst in einen verbalen Streit. Anscheinend ging´s um seine Begleiterin. Die Angreifer sollen den Oberösterreicher letztlich angegriffen und zu Boden geschlagen haben. 

Leicht verletzt
Der Innviertler wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Passau verbracht werden. Die drei unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau in Verbindung zu setzen

Oberösterreich

