Oststeirer (58) von Baumstamm erschlagen

Am Donnerstagvormittag war eine Gruppe von Einheimischen in einem Wald in der oststeirischen Gemeinde Hartberg-Umgebung mit Aufräumarbeiten nach Sturmschäden beschäftigt. Plötzlich hallten Schreie eines 58-Jährigen, der einem Bekannten bei den Forstarbeiten geholfen hatte, durch den Wald.