Forstunfall: „Der Helm hat mein Leben gerettet“

Von herabfallenden Ästen erschlagen, von Baumstämmen eingeklemmt oder überrollt: In der Steiermark kam es in den ersten Wochen des Jahres zu einer tragischen Häufung an tödlichen Forstunfällen. Fünf Menschen mussten heuer im Jänner und Februar im Wald ihr Leben lassen - im ganzen Jahr 2023 gab es sechs tödliche Forstunfälle. Von den Dutzenden Schwerverletzten ganz zu schweigen.