Böller-Drama in Wien ++ Toter bei Tesla-Explosion

Am Neujahrstag kam es in Wien erneut zu schweren Verletzungen bei Jugendlichen durch Böller. Und: In Las Vegas kam es vor dem Trump-Hotel zu einer Explosion eines Tesla Cybertrucks, bei der ein Mensch ums Leben kam. Die Behörden haben Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 2. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.