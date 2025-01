Meteoritenstück landete auf Hausdach in Haag

Erster Hammerstein Österreichs

Es handelt sich um den ersten dieser Art in Österreich. „Das ist schon eine Sensation“, sagte Vera Hammer. Was mit den Fragmenten passiert, ist noch nicht klar. Erste Untersuchungen stehen im Naturhistorischen Museum an. Es gebe ein paar Möglichkeiten, sagten die Finderinnen und Finder. Der Hammerstein werde jedenfalls in Österreich bleiben.