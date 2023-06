Appell zu Sichtungsmeldungen aus Österreich

Solche Bergungen sind insgesamt äußerst selten: Auf österreichischem Boden wurde zuletzt am 4. Juli 2021 ein 233 Gramm schweres Fragment eines Meteoriten in der steirischen Gemeinde Kindberg geborgen. Beim nunmehr „Kindberg-Meteorit“ genannten Ankömmling handelt es sich erst um den achten derartigen Fund in Österreich in den vergangenen 250 Jahren und den ersten seit 1977.