Diese Kärntner Gemeinde schreibt sogar ein Plus

Der Gemeinde Globasnitz ist gelungen, was rund 100 Kärntner Kommunen nicht geschafft haben: Das Budget 2025 weist bei Erträgen von 4.757.500 und Aufwendungen von 4.706.500 ein leichtes Plus auf. „Das ist für unsere kleine Gemeinde eine sehr positive Nachricht“, sagt Bürgermeister Bernard Sadovnik. 51.000 Euro stehen dabei im Plus.