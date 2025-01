Beim Feuerwerkschauen zu Lebensrettern geworden

Dem stark dementen 62-Jähriger, der am Altjahrstag um etwa 15 Uhr aus seinem Pflegeheim in Gmunden abgängig war, droht das selbe Schicksal wie nach Weihnachten einem 85-Jährigen in Vöcklabruck. Auch dieser war gestürzt, erfroren und erst nach Tagen bei einer Treibjagd zufällig gefunden worden.