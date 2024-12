Abgängiger 85-Jähriger nur noch tot gefunden

Ein seit Freitag in Vöcklabruck abgängiger 85-Jähriger ist am Montag tot aufgefunden worden. Der schmächtige, demenzkranke Mann dürfte bei seinem täglichen Waldspaziergang vom Weg abgekommen, im unwegsamen Gelände gestürzt und anschließend erfroren sein, teilte die Polizei am Abend mit. Im Zuge einer Treibjagd wurde die Leiche nun entdeckt.