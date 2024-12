Vilimsky dankt Orbán für „klare Haltung“

EU-Abgeordneter Harald Vilimsky (FPÖ) hat sich am Dienstag per Aussendung bei Ungarns Premier Viktor Orbán bedankt. „Mit dem Ende der ungarischen Ratspräsidentschaft geht eine prägende Phase für Europa zu Ende“, sagte Vilimsky. Eine „klare Haltung gegen die Brüsseler Bürokratie“ und eine „Orientierung an traditionellen Werten“ seien wichtig.