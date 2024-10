SPÖ und Grüne: Orbán als Vorbild schadet dem Land

„Wen ladet er ein? Einen Antidemokraten, Antieuropäer und Putin-Versteher“, sagte Grünen-Parteichef Werner Kogler in Richtung Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ). Der ungarische Regierungschef habe die Demokratie abgebaut und gleichzeitig „viele Milliarden eingesackt“, während junge Menschen in seinem Land ohne die „EU-Milliarden“ gar keine Perspektiven mehr hätten. „Wir Grünen wollen und werden diese Fehlentwicklungen in unserem Land nicht zulassen.“